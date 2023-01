De retour à Paris, Ibrahimovic fait le buzz

Thibault Morlain

Aujourd'hui au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a joué pour le PSG entre 2012 et 2016. Après avoir écrit l'histoire du club de la capitale, le Suédois était de retour ce dimanche à Paris. La raison ? L'avant-première du nouveau film Astérix et Obélix dans lequel Ibrahimovic a un rôle. L'occasion pour l'attaquant de 41 ans de voir que sa cote de popularité était intacte dans la capitale française.

On connaissait Zlatan Ibrahimovic le footballeur, on va désormais pouvoir découvrir Zlatan Ibrahimovic l'acteur. En effet, le Suédois joue le rôle d'Antivirus, un légionnaire romain, dans le nouveau film Astérix et Obélix : l'empire du milieu. Et ce dimanche, l'avant-première se déroulait au Grand Rex, à Paris. Tout le casting était alors réuni, y compris Ibrahimovic.

Let me proudly present ANTIVIRUS.Asterix & Obélix pic.twitter.com/RJ8Wfz0wgh — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 15, 2022

Ibrahimovic, nouvelle star du cinéma

Après avoir évolué pour le PSG pendant 4 ans, Zlatan Ibrahimovic était donc de retour à Paris pour cette avant-première. Et au milieu des Guillaume Canet, Marion Cotillard ou encore Gilles Lellouche, le Suédois a retenu toute l'attention. Il a d'ailleurs été acclamé par tout le Grand Red à son arrivée. Et bien évidemment, Ibrahimovic a fait du Ibrahimovic face à un journaliste de BFM TV qui a parlé de lui comme une star du football au passé. « Etais ? Je suis une star. Ne fais pas d'erreur (rires) », a-t-il répondu.

« Je me suis vraiment amusé »