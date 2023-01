Après son transfert légendaire, Cristiano Ronaldo se fait fracasser

La rédaction

Illustre footballeur des années 1990, Éric Cantona s’est fait remarquer également durant son après-carrière. Que ce soit par des apparitions cinématographiques, des publicités, ou encore par ses déclarations musclées, King Éric a toujours su faire parler de lui d’une manière ou d’une autre. Dans sa dernière apparition en date, il en a profité pour tacler CR7.

Parti en Arabie Saoudite du côté d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo a déçu pas mal de monde : que ce soit ses plus fervents supporters, qui ne souhaitaient pas le voir quitter l’Europe, ou encore certains qui ne comprennent pas pourquoi le Portugais ne met pas fin à sa carrière. Sous le feu des critiques, Cristiano Ronaldo a vu Eric Cantona lui tomber dessus lors d'une interview accordée à Manchester Evening News.

« Il n’a plus 25 ans ! »

« United n'était plus le United qu'il avait quitté et il n’a peut-être pas réalisé que les choses avaient changé. Il a peut-être été surpris que tant de choses aient changé. Je pense que vous avez deux types de joueurs en fin de carrière. Moi, j'ai décidé de prendre ma retraite jeune (à 30 ans). Et puis il y a ceux qui veulent jouer jusqu’à 40 ans. Il y a aussi ceux qui veulent jouer tous les matchs parce qu'ils pensent encore avoir 25 ans et ceux qui réalisent qu'ils n'ont plus 25 ans et qui sont là pour aider les jeunes joueurs, ils savent qu'ils ne joueront pas tous les matchs » , a jugé Eric Cantona, avant d'en rajouter une couche.

Cristiano Ronaldo doit assumer son âge