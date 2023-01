Cristiano Ronaldo fracassé ? Il passe aux aveux

Pierrick Levallet

Depuis que Cristiano Ronaldo est parti, Manchester United semble libéré. Les Red Devils se sont imposés face à Manchester City ce samedi, et Bruno Fernandes a lâché une déclaration surprenante à l'issue de la rencontre. Sauf que ses propos ont été mal interprétés. Le milieu de terrain portugais a donc tenu à rétablir la vérité.

Avant de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités. Le Portugais est allé au clash avant la Coupe du monde, et les Red Devils ont résilié son contrat dans la foulée. Depuis, certaines rumeurs annonçaient que Cristiano Ronaldo instaurait une sorte de mauvaise ambiance dans le vestiaire.

Cristiano Ronaldo fracassé par Bruno Fernandes

Et après le derby de Manchester, remporté par Manchester United ce samedi, Bruno Fernandes a lâché une déclaration surprenante : « Maintenant, nous jouons comme une équipe. Il y a quelques mois, certains joueurs jouaient peut-être seuls . » Un message destiné directement à Cristiano Ronaldo, qui vient de quitter le club pour rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite ? Pas vraiment.

«N'utilisez pas mon nom pour essayer d'attaquer Cristiano»