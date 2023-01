«Certains joueurs jouaient seuls», Cristiano Ronaldo fracassé ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Revenu à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo aura vécu une belle saison avant de connaître six mois beaucoup plus compliqués. Depuis l’Arabie Saoudite, le Portugais observe les bons résultats de son ancienne équipe. Ce samedi, les Red Devils ont fait tomber Manchester City et après la rencontre, Bruno Fernandes s’est permis une déclaration assez étonnante qui pourrait concerner le quintuple Ballon d’Or…

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a longtemps réclamé son départ de Manchester United. En froid avec Erik ten Hag, arrivé lors de l’intersaison chez les Red Devils , l’international portugais a passé la première partie de saison sur le banc. A tel point que Cristiano Ronaldo s’est embrouillé à plusieurs reprises avec le technicien néerlandais.

Sans Ronaldo, Manchester United carbure

Résultat, Cristiano Ronaldo a dû trouver un accord pour résilier son contrat avec Manchester United avant de s’engager avec Al-Nassr. Depuis son départ, coïncidence ou pas, le club mancunien avance très vite.

Cristiano Ronaldo recadré, un clash éclate en pleine Coupe du Monde https://t.co/fY9Hc7jiYp pic.twitter.com/JlEKatqTZ7 — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

Bruno Fernandes s’en prend à Ronaldo ?