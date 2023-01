Procès Mendy : Ces anciens de l’OM en prison

La rédaction

Ce vendredi, l'ancien joueur de l'OM Benjamin Mendy a été jugé non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle. Pour autant, le champion du monde 2018 n'en a pas encore fini avec la justice. Dans l'histoire de l'OM, plusieurs figures fortes de ce club mythique sont passées par la case prison.

De nombreuses personnalités sulfureuses sont passées par l'OM. Des joueurs, des entraîneurs mais également des dirigeants. Certaines ont même séjourné en prison, on pense notamment à Benjamin Mendy, dont les affaires judiciaires alimentent encore l'actualité. L'ancien de l'OM a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle ce vendredi, lui qui avait été incarcéré pendant plusieurs mois. De son côté, l'ancien défenseur Souleymane Diawara a également été en prison, tout comme Rolland Courbis ou l'ancien président Bernard Tapie.

Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire au Royaume-Uni, qui n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentative de viol #AFP pic.twitter.com/GpTBsT0uCl — Agence France-Presse (@afpfr) January 13, 2023

Bernard Tapie

Président iconique de l'OM en 1993 lors de la victoire du club en Ligue des champions, Bernard Tapie a laissé un héritage unique dans l'histoire de ce club. Un personnage sulfureux aux mille vies, et qui est notamment passé par la case prison. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison dont huit mois ferme le 15 mai 1995 après l'affaire VA-OM dans laquelle Bernard Tapie est accusé de corruption. Il s'agit là de la condamnation la plus lourde de l'histoire dans une affaire concernant le football français.

Jean-Pierre Bernès

Toujours dans le cadre de l'affaire VA-OM, Jean-Pierre Bernès a lui aussi été dans le viseur de la justice. Directeur général de l'Olympique de Marseille entre 1989 et 1993, il était revenu en 2014 dans les colonnes de L'Équipe sur son passage mouvementé dans la cité phocéenne. « J'essaye de faire abstraction de cette affaire, même si je l'ai toujours en moi, et même si j'y pense tout le temps. Ça m'a marqué à vie. C'est une cicatrice, quelque chose qui ne me correspondait pas. On a pété les plombs. J'assume. Marseille, c'est ma ville. J'ai tout fait pour l'OM. Je suis même allé en prison pour l'OM. J'ai fait une erreur, mais je ne l'ai pas faite pour moi. Elle était condamnable, mais je l'ai faite pour le club, pas pour m'enrichir personnellement. C'est le passé. Aujourd'hui, mon casier judiciaire est vierge .»

Rolland Courbis

À la fin des années 2000, Rolland Courbis passe plusieurs mois derrière les barreaux. L'entraineur de l'OM entre 1997 et 1999 était écroué dans le cadre de l'affaire des transferts suspect à l'OM durant cette période. Il purgeait alors une double peine pour complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et complicité de faux en écritures privées, assorti d'un an de révocation de sursis dans le dossier des caisses noires du Sporting Toulon de 1986 à 1990. Une précédente affaire qui l'avait déjà conduit derrière les barreaux pour un peu plus de trois mois.

Souleymane Diawara

Défenseur emblématique de l'OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara passe trois mois à la prison des Beaumettes en 2015. L'ancien bordelais avait tenté de se faire justice lui même après une affaire d'escroquerie dont il a été victime. Il avait acheté une Porsche Cayenne, payée 50 000 euros en liquide à un garagiste. Or, la voiture était volée et le footballeur avait envoyé quatre personnes pour récupérer son argent auprès du garagiste. À l'époque, il évoluait alors à l'OGC Nice et cet incident a précipité la fin de sa carrière puisqu'il y a mis un terme en septembre 2015, quelques mois après la fin de son contrat à Nice, où le Gym n'avait pas souhaité le conserver.

Benjamin Mendy

Passé par l'OM entre 2013 et 2016 avant d'exploser à Monaco, Benjamin Mendy est suspendu par Manchester City en aout 2021. Le champion du monde 2018 est placé en détention provisoire suite à des accusations de viols et d'agressions sexuelles. Il passe 4 mois en détention avant d'être libéré sous caution en janvier 2022. Le 13 janvier, il est jugé non-coupable de 6 viols tandis qu'un prochain procès va se dérouler en juin prochain.