Le président de l’OM dit non à un retour

Arnaud De Kanel

Pleinement lancé dans son mercato, l'OM reçoit des propositions surprenantes. Outre Andy Delort qui aurait gentiment proposé ses services au club phocéen, c'est Morgan Sanson aurait suivi la même démarche. En grande difficulté avec Aston Villa, l'ancien milieu de terrain de l'OM souhaiterait revenir. Pablo Longoria a déjà tranché sur le sujet.

Depuis le retour de la Coupe du monde, ça a pas mal bougé à l'OM. Gerson (Flamengo), Isaak Touré (AJ Auxerre) et Luis Suarez (Almeria) ont quitté le Vieux Port tandis que Ruslan Malinovskyi a fait le chemin inverse. Les hommes d'Igor Tudor sont en pleine confiance et deux cadres comme Mattéo Guendouzi et Leonardo Balerdi attirent l'attention. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria continue d'explorer les pistes. Le président de l'OM a reçu un coup de main de la part d'un ancien joueur du club.

Sanson se propose à l'OM

Lors du mercato hivernal 2021, Morgan Sanson rejoignait Aston Villa contre un chèque avoisinant les 15M€. Mais depuis son départ de l'OM, rien ne se passe comme prévu. Cette saison, il n'a pris part qu'à deux petites rencontres de Premier League. Son temps de jeu est insuffisant et, à 28 ans, il entend encore pouvoir sauver sa carrière. Ainsi, il souhaiterait quitter l'Angleterre dès cet hiver pour se relancer en Ligue 1. D'après les informations de L'Equipe , il aurait proposé ses services à l'OM.

Longoria dit non