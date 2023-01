C’est la folie pour Mattéo Guendouzi

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, le nom de Mattéo Guendouzi revient avec insistance sur le mercato et son transfert fait de plus en plus parler. Il faut dire qu'Aston Villa fait un énorme forcing pour le recruter, bien que pour le moment, Pablo Longoria préfère botter en touche concernant le milieu de terrain de l'OM.

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a réussi à trouver un accord avec Almeria pour le prêt de Luis Suarez, ainsi qu'avec Flamengo, qui a déboursé environ 20M€, bonus compris, pour le transfert de Gerson, comme révélé par le10sport.com. Mais ce n'est probablement pas terminé.

Guendouzi affole le mercato

En effet, ces derniers jours, le nom de Mattéo Guendouzi affole le mercato. Et pour cause, Unai Emery adore le profil du milieu de terrain de l'OM qu'il avait recruté à Arsenal en 2018. A tel point que selon les informations de RMC Sport , Aston Villa pourrait dégainer une offre de 30M€ et serait même prêt à grimper jusqu'à 40M€. De son côté, Ben Jacobs estime que l'OM réclame 50M€.

Longoria s'étonne