Amadou Diawara

Ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu avait de bonnes relations professionnelles avec Noël Le Graët, même s'il se sont pris le bec une fois à cause des problèmes d'homophobie dans les stades. Interrogé sur la situation de l'ex-patron de la FFF, Roxana Maracineanu a tout de même estimé qu'il était temps qu'il prenne sa retraite.

Impliqué dans plusieurs affaires de discrimination, Noël Le Graët a finalement été mis en retrait de son poste de président de la FFF après une sortie sur Zinedine Zidane. Lors d'un entretien accordé à Bartoli Time sur les ondes de RMC Sport , l'ex-patron de la fédération française de football s'en est pris à la mauvaise personne, à savoir le Ballon d'Or 98, qui est une véritable légende vivante du pays.

«Le besoin de renouvellement est important»

Alors que Noël Le Graët est pointé du doigt par plusieurs femmes pour harcèlement sexuel, Roxana Maracineanu s'est livré sur sa relation avec lui. Et comme l'a signalé l'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron au Figaro , elle n'a pas vécu d'incident de ce type avec l'ex-patron de la FFF. Toutefois, Roxana Maracineanu a déjà eu une prise de bec avec Noël Le Graët à cause des problèmes d'homophobie dans les stades. « Noël Le Graët ? (Nous avons eu des) relations diplomatiques plutôt bonnes, (malgré une) grosse engueulade au sujet des chants homophobes dans les stades » , a précisé Roxana Maracineanu.

«C’est un homme d’un certain âge, qu’il donne sa priorité à sa famille»