«Tu dois être chaude», ça balance encore sur Noël Le Graët

Alors que plusieurs femmes ont dénoncé le comportement déplacé de Noël Le Graët à leur encontre, une nouvelle personne est sortie du silence dernièrement. Préférant rester dans l'anonymat, une ancienne collaboratrice de l'ancien patron de la FIFA a expliqué qu'il « ne pensait qu'en dessous de la ceinture ».

Ces dernières semaines, Noël Le Graët est au cœur de la polémique pour plusieurs raisons. D'une part, il a été mis en retrait de sa fonction de président de la FIFA pour avoir attaqué gratuitement Zinedine Zidane. D'autre part, Noël Le Graët aurait harcelé sexuellement plusieurs femmes, qui sortent une à une du silence pour dénoncer ses agissements.

«Il ne pense qu’en dessous de la ceinture»

Lors d'un entretien accordé à Presse-Océan ce jeudi matin, une ex-collaboratrice a lâché de nouvelles informations compromettantes sur Noël Le Graët, préférant, malgré tout, garder l'anonymat pour témoigner.

«C'était malade du zigouigoui»