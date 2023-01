Zidane « champion du monde » avec une autre équipe que la France, il l’annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane va devoir patienter avec de s'installer sur le banc de l'équipe de France. Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en 2026, ce qui contraint son compatriote à chercher des alternatives. Et l'une des pistes entre ses mains le mènerait au Brésil. Joueur de l'OGC Nice, Dante a pris position.

Zinédine Zidane ne sera pas le sélectionneur de l'équipe de France lors de l'Euro 2024. Le technicien n'a pas eu les faveurs de Noël Le Graët, qui a décidé de prolonger Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2026. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zidane pourrait se lancer un nouveau défi, en attendant son tour.

Après l’équipe de France, Zidane lâche sa réponse au PSG https://t.co/tnUQRrQxEx pic.twitter.com/HJaNFlroRI — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Zidane annoncé dans la short-list de la Fédération brésilienne

A en croire la presse brésilienne, Zinédine Zidane pourrait prendre en main une nouvelle sélection. La Fédération brésilienne de football, à la recherche d'un successeur à Tite, aurait coché le nom du champion du monde 1998. Ancien international brésilien et joueur de l'OGC Nice, Dante a validé la piste Zidane.

Dante valide la piste Zidane au Brésil