Mbappé insulté par les potes de Messi, Ibrahimovic dégoupille

Arthur Montagne

En pleine tournée pour la promotion du film Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, Zlatan Ibrahimovic, qui joue le rôle d'Antivirus, bras droit de César, en profite également pour parler football. L'occasion pour lui de commenter les célébrations exubérantes des joueurs argentins après la finale de la Coupe du monde.

Plus d'un mois après le sacre argentin à la Coupe du monde, les célébrations des joueurs de l'Albiceleste continuent de faire parler, notamment celles d'Emiliano Martinez, qui s'en est pris à Kylian Mbappé. Et cela ne plaît pas à Zlatan Ibrahimovic.

Avec Mbappé, le PSG s’est tiré une balle dans le pied pour Messi https://t.co/E9VmfV9LWv pic.twitter.com/5Aa1e81tBR — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

«Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine»

« Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé », prévient l'ancien attaquant du PSG au micro de France Inter alors qu'il est en pleine tournée pour la promotion du film Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu dans lequel il joue joue le rôle d'Antivirus, bras droit de César.

«Les autres qui se sont mal comportés»