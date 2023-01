Il balance une grosse accusation contre Didier Deschamps

Thibault Morlain

Plus d’un mois après la Coupe du monde, les joueurs appelés par Didier Deschamps font encore parler. Enfin, ce sont plutôt qui ont été oubliés en équipe de France qui sont au coeur des débats. Alors que les absences notamment de Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ont interpellé, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots à propos de Deschamps.

Malgré leurs performances avec Rennes ces derniers mois, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud n’ont pas été appelés par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait d’autres choix et cela lui vaut désormais de grosses critiques. C’est ainsi que sur RMC , Jérôme Rothen s’est lâché sur Deschamps allant jusqu’à l’accuser de mépriser la Ligue 1.

Benzema en clash avec Deschamps ? Il n’est pas le seul https://t.co/ukYETJCJF2 pic.twitter.com/nbdMk8nGnp — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« Qu'il méprise la Ligue 1, c'est la réalité »

Lors de son émission Rothen s’enflamme , le consultant a d’abord lâché sur Didier Deschamps : « Qu'il méprise la Ligue 1, c'est la réalité. Ça se voit par rapport à ses choix et à son discours. Il a encouragé plus ou moins certains joueurs à aller voir à l’étranger. (…) J'ai l'impression qu'il veut des certitudes avec les joueurs au profil fin et technique dans la zone offensive. Qu'il veut des certitudes quand ils vont se mettre en danger à l'étranger. Ce n'est pas normal. Notre sélectionneur et le staff des Bleus n'ont rien à faire entre les rassemblements. La seule chose à faire, c'est de regarder les matchs (...), rencontrer les joueurs, le staff, les entraîneurs qui sont là au quotidien. Je ne remets pas en doute ses compétences, il a tout gagné, mais quand t'es bien payé par la fédération, il y a un minimum d'intégration à faire pour mettre le football français en avant, la formation française en avant ».

« On ne peut pas dire que Kolo Muani a des références »