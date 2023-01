Snobé par Deschamps au Qatar, il lui répond

La rédaction

Il était l’un des joueurs pouvant potentiellement postuler à une place en équipe de France. Benjamin Bourigeaud, le milieu de terrain du Stade Rennais réalise de bonnes saisons. L’an dernier, il était à 11 buts et 12 passes décisives. Cette saison, il est reparti sur des bases, certes moins impressionnantes mais tout de même respectables avec 3 buts et 5 passes décisives. Pas suffisant toutefois pour être appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

Benjamin Bourigeaud pouvait prétendre à une place dans la liste des Bleus pour disputer la Coupe du Monde. Avec les multiples forfaits au milieu de terrain comme Kanté et Pogba, Didier Deschamps pouvait appeler du sang neuf. Mais il ne l’a pas fait.

« Si t’es pas sélectionné, tu dois redoubler d’efforts »

Dans l’émission Rothen s’enflamme , diffusée sur RMC , Benjamin Bourigeaud reste pragmatique quant à sa non-sélection : « Comme je l’ai toujours dit depuis le début, à partir du moment ou t’es pas sélectionné c’est que tu dois redoubler d’efforts pour l’être. Il y a une tonne de personnes qui aimeraient être sélectionné, il y a beaucoup de monde. »

« J’espère pouvoir un jour y goûter »

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud espère toutefois un jour être sélectionné. Mais il sait que le chemin sera long pour faire partie des choix de Didier Deschamps : « Il y a des choix à faire. C’est le choix d’un coach. Le choix de Didier Deschamps a été de ne pas me sélectionner pour la Coupe du monde. Mais moi, je me sers de ça pour travailler encore plus et j'espère un jour pouvoir y goûter. »

Une carte à jouer cette saison ?

On le sait, Didier Deschamps aime bien prendre son temps avant d’appeler un nouveau joueur en équipe de France. Le seul argument empêchant Didier Deschamps d'appeler Benjamin Bourigeaud serait le nombre déjà suffisant de joueurs de haut niveau à son poste sur le côté droit. Ousmane Dembélé sera difficile à déloger, tout comme Kingsley Coman. Mais un bon parcours en Ligue Europa, compétition dans laquelle le Stade Rennais est toujours en lice, pourrait peut-être lui entrouvrir les portes de l'équipe de France.