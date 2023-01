Benzema, Lloris… Quand Giroud évoque sa retraite en équipe de France

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a marqué l'histoire de la sélection et elle a également permis de tourner trois belles pages. En effet, Steve Mandanda, Hugo Lloris et Karim Benzema ont pris leur retraite internationale. Immédiatement, la question se pose pour le vétéran Olivier Giroud. Le principal intéressé a évoqué le sujet.

L'équipe de France, c'est terminé pour Karim Benzema, Steve Mandanda et Hugo Lloris. Les trois cadres des Bleus ont décidé de laisser place à la jeune garde, à contrario d'Olivier Giroud, toujours sélectionnable par Didier Deschamps. Le flou règne autour de son futur sous le maillot tricolore. Invité à parler de ce sujet pour le Canal Football Club , le meilleur buteur des Bleus entretient le mystère.

Giroud vide son sac sur le départ de Benzema au Qatar https://t.co/m3l7HIBrz3 pic.twitter.com/AwCygiHlIm — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

«Pour l’instant, je continue»

« L’équipe de France ? Pour l’instant je continue. Pour l’instant, je continue. C’est vrai que ça m’a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après toutes ces années passées ensemble, la relation particulière que j’ai avec lui. C’est une page qui se tourne. C’est vrai que ça m’a fait réfléchir », a tout d'abord lâché Olivier Giroud.

«Je prends mon temps pour prendre ma décision»