Deschamps ne supporte plus Zidane, l’incroyable révélation

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il a prolongé à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps est au coeur d'une tempête médiatique. Son contrat longue durée serait un moyen de se venger de Zinédine Zidane avec qui l'entente ne serait pas au beau fixe. S'il s'en est défendu récemment, Deschamps serait bien en froid avec Zidane.

Alors qu'il avait regagné la confiance des Français grâce au superbe parcours des Bleus au Qatar, Didier Deschamps se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. Le sélectionneur a prolongé jusqu'en 2026 et cette décision soulève une question. Dédé aurait-il fait ça pour se venger de Zinédine Zidane ? Pour Daniel Riolo, aucun doute. Didier Deschamps ne supporterait plus Zizou , bien qu'il contredise cette version.

Dopage : Un énorme scandale à venir pour France 98 ? https://t.co/u5DY8N8D5R pic.twitter.com/U6Nj5XYoSE — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«J'aurai toujours beaucoup de respect pour Zidane»

Présent pour l'opération Pièces Jaunes dont il est le parrain, Didier Deschamps s'était défendu d'être en conflit avec Zinédine Zidane, reconnaissant malgré tout une certaine rivalité entre eux. « La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente dans le football et le sport français », lâchait Deschamps. Pas suffisant pour convaincre Daniel Riolo.

«Il ne le supporte pas»