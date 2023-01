Deschamps et les champions du monde, c’est la fin

Arnaud De Kanel

Prolongé jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps se retrouve mêlé au scandale Noël Le Graët. Et derrière cette prolongation se cacherait une volonté d'écarter Zinédine Zidane des Bleus. Pire encore, le sélectionneur aurait coupé les ponts avec tous ses autres coéquipiers de 1998 avec qui il avait soulevé la Coupe du monde.

Didier Deschamps ne cesse de faire l'actualité. Alors qu'il devait être prolongé jusqu'en 2024 comme nous vous le révélions, il a finalement étendu son bail jusqu'en 2026, repoussant Zinédine Zidane de son rêve ultime. Une énorme rivalité pourrait être derrière ce changement de dernière minute. En effet, Didier Deschamps ne serait pas en bon termes du tout avec Zizou . Et au delà de l'ancien numéro 10 des Bleus , c'est avec toute la bande de France 98 que le capitaine de cette épopée historique serait fâché.

Hanouna attaque Le Graët, la vérité éclate https://t.co/NRbROTscCd pic.twitter.com/3Wqx8aZ0QY — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Deschamps exclu du groupe

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC il y a deux semaines, Christophe Dugarry avait révélé l'existence d'un groupe WhatsApp des champions du monde 98 dans lequel ne figurait pas un certain Didier Deschamps... « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu. Si Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte », confiait Dugarry. Au lendemain de cette sortie, c'est Emmanuel Petit qui venait y ajouter son grain de sel.

«Ça fait longtemps que je suis choqué par Deschamps»