Deschamps reçoit un conseil, une surprise à prévoir ?

Arthur Montagne

L'une des premières décisions de Didier Deschamps après la Coupe du monde sera de complétement revoir la hiérarchie de ses gardiens de but après les retraites internationales d'Hugo Lloris et Steve Mandanda. Dans cette optique, Mike Maignan devrait récupérer la place de titulaire, mais Christophe Lollichon estime qu'Ilan Meslier ferait un parfait numéro 1 dans les buts de l'équipe de France.

Comme après chaque compétition internationale majeure, certaines nations procèdent à une large revue d'effectif. Et cette année, après la Coupe du monde au Qatar, les Bleus font complétement changer la hiérarchie au poste de gardien de but. Et pour cause, Hugo Lloris, capitaine et recordman de sélection, ainsi que Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale, contraignant Didier Deschamps à non seulement trouver un nouveau titulaire, mais également ses remplaçants. Dans cette optique, les noms de Mike Maignan, Alphonse Areola, Brice Samba, Alban Lafont ou encore Ilan Meslier reviennent avec insistance. Et Christophe Lollichon a une idée précise.

Deschamps l’a bloqué, un autre peut achever Zidane https://t.co/8aE9muOws3 pic.twitter.com/mwL2tJaqQ8 — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Meslier numéro 1 des Bleus ?

Présent au micro de l' After Foot , l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea reconnaît avoir une préférence pour Ilan Meslier qui brille dans les buts de Leeds. « J'apprécie beaucoup les qualités de Mike Maignan, parce que s'il est apprécié en Italie c'est justement parce que c'est un gardien différent des autres. Et là vous avez autour de Mike Maignan, des garçons comme Brice Samba par exemple. Ou Illan Meslier. Ça fait presque trois ans qu'il est titulaire en Premier League », explique Christophe Lollichon avant de poursuivre.

«Il a un pied gauche extraordinaire, une envergure»