Hanouna attaque Le Graët, la vérité éclate

Axel Cornic

La polémique qui a éclaté autour de Noël Le Graët a largement dépassé les frontières du football. Plusieurs personnalités extra-sportives se sont exprimée à ce sujet et c’est notamment le cas de l’animateur vedette de C8, Cyril Hanouna. Ce dernier a en effet commenté plusieurs fois l’affaire dans son émission, mais certains de ses arguments ne semblent pas vraiment tenir.

Le tremblement de terre qui frappe la FFF et surtout Noël Le Graët a eu des larges répercussions sur l’actualité et ce n’est pas fini. Le parquet de Paris a en effet ouvert une enquête à l’encontre du dirigeant breton, qui risque désormais plus qu’une mise en retrait.

Un éphémère passage dans le football

Star de la télévision, Cyril Hanouna a plusieurs fois évoqué la polémique Le Graët dans son émission sur C8, défendant notamment Zinédine Zidane. Il a également laissé entendre que Le Graët aurait joué une sorte de rôle dans l’échec de son projet à l’Athlético Marseille, qu’il menait notamment avec Souleymane Diawara et Mamadou Niang. Le club a finalement déposé le bilan en juillet dernier.

« Le Graët n’a jamais mis des bâtons dans les roues d’Hanouna »