Il a prié avant d’affronter Kylian Mbappé

La finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine est encore gravée dans les mémoires des supporters. Les joueurs, eux aussi, s'en souviennent comme si c'était hier. Leandro Paredes a d'ailleurs livré une anecdote sur la veille de la finale du Mondial. L'ancien joueur du PSG avoue avoir fait un vœu pour contrer Kylian Mbappé.

Si la finale de la Coupe du monde est encore dans les mémoires des supporters de l’Équipe de France, elle l’est encore plus chez les supporters de l’Argentine. Sacrée championne du monde après une rencontre au scénario renversant, l’ Albiceleste a pu voir Lionel Messi soulever le graal. Pourtant, Kylian Mbappé a fait tout son possible pour que les Bleus conservent leur titre, en vain. La faute, sans doute, à une prière lancée dans le vestiaire argentin.

«Le vœu de tous les trois était sûrement le même»

Au micro de TyC Sports , Leandro Paredes a raconté une anecdote intéressante sur la veille de la finale de la Coupe du monde. « La nuit avant la finale ? Il y a une très bonne et très belle anecdote de cette nuit-là. Nous faisions presque toujours la même chose: après le dîner, nous nous retrouvions pour jouer aux cartes, puis nous allions nous coucher vers 1 heure du matin. Quand nous avons fini de faire ce que nous faisons toujours, avec Gio Lo Celso et Rodri De Paul, nous avons décidé d'aller dans la salle des équipements pour voir s'il restait des coéquipiers ou des intendants et il n'y avait personne » explique l’ancien joueur du PSG.

«Il était impossible pour nous de perdre cette finale»