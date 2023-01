Scandale FFF : Il est prêt à remplacer Le Graët

La rédaction

Philippe Diallo est le nouveau visage du football français depuis plus d’une semaine et sa nomination en tant que président de la Fédération Française de Football par intérim. Cela fait suite à la mise en retrait de Noël Le Graët suite à ses propos maladroits sur Zinédine Zidane. Et Philippe Diallo est prêt à assumer ce rôle.

Catapulté à la tête de la plus puissante des fédérations, la FFF, Philippe Diallo n’assure qu’un rôle d’intérimaire en attendant les conclusions de l’audit demandé par le Ministère des sports à propos de Noël Le Graët. En attendant, il apprend, certes rapidement, le rôle de dirigeant, mais il semble s’y accommoder.

« J’exerce mon devoir en tant que dirigeant sportif »

Le nouveau président de la FFF par intérim Philippe Diallo a accordé une interview à L’Équipe ce jeudi. Et il a été clair quant à son rôle jusqu’aux conclusions de l’audit mené par le Ministère des sports : « j'ai une idée claire de la situation. J'exerce mon devoir de dirigeant sportif. Je dois me mettre au-dessus de la mêlée et avoir pour seul souci l'intérêt général. »

Ambitieux…mais pas tout de suite