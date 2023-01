Le Graët de retour, un scénario catastrophe annoncé

La rédaction

Après sa mise en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët n’est pas encore sorti d’affaire. Entre l’ouverture d’une enquête contre lui pour « harcèlement moral et sexuel » et les conclusions de l’audit devant être rendues en fin de mois, le Breton pourrait encore se retrouver acculer. Il n'empêche que rien n'est à exclure, pas même un retour au premier plan de Le Graët.

Philippe Diallo, président par intérim de la FFF a dirigé un comex ce jeudi pour évaluer la situation dans laquelle se trouve Noël Le Graët. Si une démission n’est pas impossible, il reste vigilant.

Le Graët - Démission : La date est fixée https://t.co/1np7LWrCFg pic.twitter.com/hXcD6KSC2C — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« Il pourra exercer une pression »

Dans une interview donnée à L’Équipe , Philippe Diallo, président par intérim de la FFF est revenu sur les pouvoirs du comex, limités, même si l’audit ministériel est négatif envers Noël Le Graët : « ll y aura une lecture commune des concluions. Le comex ne dispose pas d'un pouvoir sur le président Le Graët pour le contraindre à quitter ses fonctions. Il pourra simplement exercer une pression. Ce sera à lui de juger. »

« La liste de Le Graët dispose d’une légitimité pour poursuivre »