Scandale Le Graët : «Une énorme purge est annoncée»

Axel Cornic

La polémique autour de Noël Le Graët fait rage et sa mise en retrait n’a en rien calmé les choses. Le parquet de Paris vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête pour harcèlement moral et sexuel et certains observateurs pensent que plusieurs de ses soutiens pourraient tomber avec lui. C’est le cas de Daniel Riolo, qui vise notamment le nouveau président de la FFF par intérim Philippe Diallo, ainsi que le directeur général adjoint Jean Lapeyre.

C’est la chasse aux sorcières au sein de la Fédération française de football. Noël Le Graët au bord du gouffre, certains pensent pouvoir en profiter pour combler le vide que son départ laissera. Un départ qui semble être devenu inévitable, vu la direction que prend son dossier, avec notamment le parquet de Paris qui vient d’ouvrir une enquête.

«Mbappé a fait sauter Le Graët» https://t.co/IuJibtDWqY pic.twitter.com/LDp7Th4Fey — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« Le Graët veut arriver à ce qu’on dise qu’il y a une cabale contre lui »

Cela ne semble pas encore déstabilisé Le Graët, qui continue à démentir les accusation d’harcèlement sexuel et moral et a notamment dénoncé des « nombreuses interférences et pressions politiques » à son encontre. Une défense démontée dans l’ After Foot par Daniel Riolo ! « Il veut arriver à ce qu’on dise qu’il y a une cabale contre lui » a lancé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Il y a des faits, il y a une enquête, les choses sont démontrées, les témoignages existent depuis longtemps et il va y avoir maintenant la justice enfin qui va se saisir des dossiers ».

« Il y a des comptes à solder »