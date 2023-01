Le Graët écarté de la FFF, révélations sur le futur tremblement de terre

Arnaud De Kanel

Après sa sortie de route concernant Zinédine Zidane, Noël Le Graët a été écarté de la présidence de la FFF. Philippe Diallo assure l'intérim depuis la décision du comité exécutif de l'instance, mais ça ne devrait pas durer éternellement. Selon nos informations, il y a énormément de mouvement en coulisses pour placer une ancienne gloire du football français à la présidence de la FFF.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, ce n'est pas encore terminé. Pour autant, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer sa démission et la pression médiatique, incarnée notamment par la ministre Amélie Oudéa-Castera, devrait avoir la tête du patriarche. Le Breton a déjà été écarté de sa fonction suite à ses propos sur Zinédine Zidane. Depuis, il fait également l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Rien ne s'arrange pour lui, et pire encore, sa succession est prête.

Le Graët dérape sur Zidane

« Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne », lâchait Noël Le Graët dans l'émission Bartoli Time sur RMC . Le scandale de trop pour le président de la FFF, écarté trois jours plus tard de sa fonction à la suite d'un Comex tenu exceptionnellement. L'intérim est assuré par Philippe Diallo, mais ce dernier n'a pas les faveurs d'un lobbying qui pousse une légende du ballon rond pour récupérer la présidence.

L'arrivée de Platini se prépare

Selon nos informations, un lobbying très important s'est mis en place depuis plusieurs semaines pour placer Michel Platini à la tête de la FFF. Deux personnalités bien connues des médias font parties des figures de proue de ce mouvement. Il s'agit de Denis Olivennes et Daniel Kretinsky. Les deux hommes possèdent un carnet d'adresses très important et ils voudraient s'en servir pour faire de Michel Platini, le nouveau patron du football français. Une idée qui séduit peu à peu le champion d'Europe 84, pas contre l'idée de reprendre du service.