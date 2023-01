Messi et Mbappé ont tout explosé au Qatar

Pierrick Levallet

Si l'échec en finale est encore présent dans les mémoires, l'Équipe de France peut tout de même être fière de son parcours dans cette Coupe du monde au Qatar. Proches de conserver leur titre, les Bleus ont finalement buté sur l'Argentine de Lionel Messi. Cette rencontre a été suivie dans le monde entier, et elle a explosé tous les records de la FIFA.

Audience historique pour une finale de Coupe du monde

Ce mercredi, la FIFA a dévoilé un rapport faisant état des audiences de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. 1,5 milliard de téléspectateurs ont été recensés dans le monde. Cela constitue un record historique pour une finale de Coupe du monde, cette dernière ayant réuni beaucoup plus de monde qu’en 2018 (1,12 milliard pour France - Croatie). Kylian Mbappé et Lionel Messi ont explosé tous les compteurs de la FIFA, et pas seulement.

La France n’est pas passée à côté de la finale

En France, une moyenne de 24 millions de téléspectateurs a été enregistrée pour la finale du Mondial, avec une part d’audience incroyable de 80%. Les réseaux sociaux se sont également enflammés puisque pas moins de 93,6 millions de publications en rapport avec la Coupe du monde ont été postées pendant la compétition.