Un transfert bientôt bouclé, Mbappé risque d'être déçu

Arthur Montagne

A quelques semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le PSG, le Bayern Munich a trouvé son gardien de but puisque Yann Sommer arrive en Bavière. Une nouvelle qui rappellera de mauvais souvenirs à Kylian Mbappé puisque le portier suisse avait arrêté son tir-au-but en huitième de finale de l'Euro. L'attaquant français aurait probablement préféré affronter Emiliano Martinez.

Le 14 février, le PSG et le Bayern Munich se retrouveront pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et plusieurs joueurs sont incertains ou d'ores-et-déjà forfait. C'est notamment le cas de Manuel Neuer. Le club bavarois s'est donc retrouvé sans gardien et après plusieurs semaines de recherche, le Bayern a enfin mis la main sur un nouveau portier.

Mbappé, Neymar… Le voilà le joueur ultime https://t.co/NHdE1WHQc6 pic.twitter.com/3DXpxIePi8 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Sommer débarque au Bayern

Il s'agira de Yann Sommer ! Rompu à la Bundesliga, l'international suisse quitte donc le Borussia Mönchengladbach où il sera remplacé par Jonas Omlin. Et cela ne devrait pas totalement réjouir Kylian Mbappé qui garde un mauvais souvenir de la dernière fois qu'il a croisé Sommer. Et pour cause, c'était en huitième de finale de l'Euro, un match qui avait vu l'équipe de France se faire éliminer après un tir-au-but manqué par... Mbappé.

Mbappé ne retrouvera pas Martinez

L'attaquant du PSG aurait probablement préféré retrouver Emiliano Martinez, dont le nom a brièvement circulé du côté du Bayern Munich. Il faut dire qu'après lui avoir mis quatre buts en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé se serait bien vengé du portier argentin qui n'avait pas manqué de se moquer de l'attaquant du PSG...