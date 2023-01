Karim Benzema au cœur d’une bombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le Real Madrid connaît une petite période creuse, l’effectif pourrait prendre un coup de jeune dès l’été prochain. Entre Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema : un joueur devrait quitter la Maison Blanche. Ils seront tous en fin de contrat à l’issue de la saison.

Le Real Madrid ne vit pas la période la plus facile de sa saison. Devancé en championnat par le FC Barcelone, le club madrilène vient d’être balayé par ce même Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-1). Une série négative qui, pour autant, ne met pas en danger Carlo Ancelotti qui conserve la confiance de ses dirigeants… même si l’ombre Zinédine Zidane plane toujours au-dessus du Real Madrid.

Un gros départ en vue au Real Madrid

Si l’entraîneur n’est pas menacé, il devrait y avoir plus de mouvement dans l’effectif madrilène. D’après les informations d’ El Chiringuito , entre Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema, au moins un départ devrait intervenir. Les trois stars du Real Madrid arrivent en fin de contrat à l’issue de la saison et pour le moment, aucune d’entre elles n’a prolongé son bail.

💣"Entre 𝗠𝗢𝗗𝗥𝗜𝗖, 𝗞𝗥𝗢𝗢𝗦 y 𝗕𝗘𝗡𝗭𝗘𝗠𝗔... Uno, por lo menos, 𝗦𝗘 𝗩𝗔"‼️¡Atención a la información de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/Sng1mgdHsT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2023

Benzema menacé ?

Sacré Ballon d’Or en octobre dernier, Karim Benzema a connu une première partie de saison compliquée, entre ses blessures récurrentes et son forfait pour la Coupe du monde. Malgré tout, il est encore difficile d’imaginer le Real Madrid se séparer de l’attaquant français qui vient d’inscrire 5 buts en 4 matchs depuis son retour.