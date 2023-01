Vente OM : Il lâche une annonce et met le feu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La possible vente de l'OM est un vieux serpent de mer. Et ces dernières heures, le fantasme d'un départ de Frank McCourt est remonté à la surface, après la déclaration d'Eric Di Méco. L'ancien joueur a confirmé qu'un investisseur souhaiterait acquérir le Vélodrome. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux réseaux sociaux.

Le PSG et l'OM, même combat ? A Paris, Nasser Al-Khelaïfi se bat pour acquérir le Parc des Princes, propriété de la ville de Paris. Les négociations sont en cours pour essayer de trouver une solution et éviter un déménagement forcé du club de la capitale. A Marseille, la situation est assez semblable. Seule différence, et elle est notable : la ville de Marseille n'est pas opposée à une vente du Vélodrome, mais seulement si l'OM, club résident depuis 1937, accepte de le racheter.

« Si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, l’entraîneur idéal, c’est Zidane » https://t.co/bfS3EqrqZE pic.twitter.com/ys4neYw8Na — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Di Méco évoque une possible vente du Vélodrome

Au micro de RMC , Eric Di Meco a lâché une petite révélation dans ce dossier. Un investisseur, dont le nom n'a pas filtré, souhaiterait mettre la main sur le Vélodrome. « Un stade c'est un monument historique dans une ville, surtout le Parc ou le Vélodrome. Il a été question de la même chose à Marseille (la vente du stade), c'est toujours dans les tuyaux, il y a toujours un nouveau propriétaire qui veut acheter le Stade » a lâché l'ancien joueur.

Les réseaux sociaux imaginent un lien avec la vente

Cette déclaration n'est pas passée inaperçue. Ce mercredi, le #VenteOM a fait une percée sur les réseaux sociaux. Selon certains supporters, ces négociations pourraient laisser augurer une possible vente du club et un départ de Frank McCourt. Interrogé sur ce dossier par le10Sport.com, Rolland Courbis a lâché un message troublant.

« Les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement »