« Si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, l’entraîneur idéal, c’est Zidane »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis plusieurs mois maintenant, il est question que l’OM passe sous pavillon saoudien. Malgré les démentis nombreux de Frank McCourt, un rachat du club phocéen par l’Arabie Saoudite fait toujours parler. Et aux yeux de Rolland Courbis, avec de tels investisseurs, on peut envisager une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’OM.

Alors que Zinedine Zidane s’imaginait comme le futur sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu’en 2026 avec les Bleus. Pour Zizou, il faut donc regarder ailleurs pour retrouver du travail. Et si le natif de La Castellane débarquait à l’OM ? Interrogé par le10sport.com, Rolland Courbis l’envisage, notamment si l’Arabie Saoudite vient à racheter le club phocéen.

Il connait le nom de la recrue mystère de l'OM https://t.co/eA2unvmudo pic.twitter.com/LuqPxaiArF — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement »

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club », nous a alors fait savoir le consultant pour RMC .

« Je pense à un autre Marseillais »