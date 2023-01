«Dans la veine de Pedri», le prochain transfert de l’OM fait rêver

Arthur Montagne

Ce n’est plus un secret, l’OM cherche encore un renfort offensif d’ici le 31 janvier et la fermeture du mercato d’hiver. Dans cette optique, le nom d’Alberto Moleiro a circulé ces derniers jours. Du haut de ses 19 ans, le jeune milieu offensif de Las Palmas brille en D2 espagnole et impressionne tout le monde.

Après l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, prêté par l'Atalanta avec une option d'achat, l'OM continue de prospecter sur le mercato et prépare même l'avenir puisque Pablo Longoria aurait flashé sur Alberto Moleiro, pépite de Las Palmas en D2 espagnole. Du haut de ses 19 ans, le milieu offensif est régulièrement présenté comme le nouveau Pedri. Une comparaison certes facile compte tenu du fait qu'ils évoluent au même poste et au sein du même club, mais pour François Miguel, du site Furialiga.fr , il y a vraiment des similitudes entre les deux joueurs.

«Lui, c'est un vrai crack»

« Lui, c'est un vrai crack. C'est vraiment dans la veine de Pedri. La comparaison n'est pas usurpée, même s'il est un peu plus offensif. Mais c'est la même technique, la même qualité de passe. On peut même dire que c'est culturel chez les joueurs formés aux Canaries. D'ailleurs, il est très suivi par le Barça, car il a vraiment le profil, et si l'OM veut le faire signer, il faudra se montrer très convaincant » confirme-t-il au Phocéen . Un avis partagé par le scout Mickael Marques qui souligne les qualités d’Alberto Moleiro.

« Ce serait un très beau transfert»