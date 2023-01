Il est prêt à partir, l'OM va récupérer un gros chèque

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie pendant une bonne partie du dernier mercato estival, Bamba Dieng pourrait finalement plier bagage cet hiver. Deux clubs anglais se pencheraient sur sa situation. De quoi permettre à l’OM d’empocher un joli chèque alors que son attaquant voudrait rejoindre l’Angleterre.

Bamba Dieng a été le feuilleton de la fin du dernier mercato estival de l’OM. Alors qu’il semblait prêt à s’engager pour l’OGC Nice et Leeds lors des ultimes heures du marché des transferts, son transfert a finalement capoté et l’international sénégalais est resté à l’OM. N’entrant plus dans les plans du président Pablo Longoria qui évoquait en août dernier une réalité de marché l’obligeant à songer à vendre Dieng disposant d’une belle valeur marchande, l’attaquant de l’OM n’était pas non plus indispensable aux yeux d’Igor Tudor qui ne comptait pas sur ses services.

Brentford et Brighton se joignent à la fête pour Bamba Dieng

Et alors que le mercato hivernal se trouve dans sa deuxième et dernière partie, la Premier League pourrait bien être la clé du feuilleton Bamba Dieng. D’après les informations du Daily Express, Brighton et Brentford seraient les deux formations de l’élite du football anglais les plus intéressées par le profil de Dieng en ce mois de janvier. De bon augure pour l’OM en quête d’une jolie vente supplémentaire après Gerson ?

Dieng ne veut que l’Angleterre, l’OM attend une offre juteuse