Le PSG prépare un transfert légendaire

Bien qu’il ait prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, avec à la clé une option pour une saison supplémentaire, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui concernant son avenir. Et pour cause, le club de la capitale ne fermerait pas la porte à un départ de sa star. A condition qu’un club débarque avec 400M€ pour le recruter. Ce qui ferait du crack de Bondy le joueur le plus cher de l’Histoire, et de loin.

En fin de contrat en juin dernier avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement prolongé son bail, repoussant ainsi le Real Madrid qui tentait de le recruter depuis plusieurs années. Désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer, l'international français n'en a toutefois peut-être pas terminé avec son feuilleton.

Le Real Madrid de retour à la charge pour Mbappé ?

En effet, selon les informations de The Athletic , le Real Madrid préparerait bien le terrain pour une nouvelle offensive concernant Kylian Mbappé dès l'été prochain. Un transfert que le PSG n'écarterait pas totalement, mais pas à n'importe quel prix.

«Nous pourrions demander 400M€»