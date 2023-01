Chou blanc pour le PSG et Ronaldo pour un protégé de Deschamps

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, N’Golo Kanté pourrait devenir agent libre. Ce qui plairait au PSG et au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Pour autant, les dés sembleraient être déjà jetés. Explications.

N’Golo Kanté se trouve à un tournant de sa carrière. Alors qu’il n’est pas laissé tranquille par les blessures ces derniers mois, ce qui lui a coûté le Mondial au Qatar à l’automne dernier avec l’équipe de France, le champion du monde tricolore est entré dans les six derniers mois de son contrat à Chelsea. Les Blues se montreraient depuis quelque temps réticents à l’idée de prolonger le contrat de Kanté sous ses demandes économiques.

Le PSG et Al-Nassr sont à l’affût pour N’Golo Kanté

Cependant, le10sport.com vous affirmait en octobre dernier que la priorité de N’Golo Kanté était de rester à Londres avec sa famille et qu’il faisait d’une prolongation de contrat sa volonté première. Et ce, bien que d’autres clubs se soient intéressés à lui au fil du temps comme le PSG, le FC Barcelone ou encore plus récemment le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Un gros mensonge révélé au sujet du PSG https://t.co/k7YOR5SVjn pic.twitter.com/0aZ4HfO75h — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Kanté se rapproche d’un accord avec Chelsea