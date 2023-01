Un transfert de l’OM peut capoter, il prend une grosse décision

Thibault Morlain

Alors que la première recrue hivernale de l’OM se nomme Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria travaille encore pour recruter un nouveau joueur en attaque. La question est de savoir qui et tout le monde cherche à connaitre l’identité de cette future recrue de l’OM. De nombreux noms circulent alors et visiblement, Mohamed Bouhafsi aurait la réponse que tout le monde veut avoir. Il y a toutefois un mais…

Pablo Longoria l’a annoncé, après Ruslan Malinovskyi, l’OM cherche encore un nouveau joueur offensif à l’occasion de ce mercato hivernal. Mais qui ? Les pistes se multiplient, à l’instar de Thiago Almada (Atlanta United), en passant par Claudinho (Zénith Saint-Pétersbourg) ou encore Alberto Moleiro (Las Palmas).

L’OM prépare du lourd avec de «bonnes surprises» https://t.co/iWWdov2PJo pic.twitter.com/WhsLfUm371 — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« J’ai le nom »

Qui sera alors la prochaine recrue de l’OM ? Mohamed Bouhafsi semble le savoir. En effet, sur Twitter , le journaliste de France Télévisions a assuré : « J'ai le nom ».

« Pas envie de le sortir et que ça foute en l'air la négociation »