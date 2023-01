Mercato : Images impressionnantes du transfert espéré par l’OM

Thibault Morlain

Après Ruslan Malinovskyi, le mercato hivernal n’est pas terminé à l’OM. En effet, Pablo Longoria cherche encore du sang neuf pour étoffer le groupe d’Igor Tudor. Et ces dernières heures, un nouveau nom a été associé au club phocéen : Alberto Moleiro. Et à 19 ans, le crack de Las Palmas est déjà impressionnant en témoignent ces images.

« On cherche encore un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait Amine Harit ». Lors de la présentation de Ruslan Malinovksyi, Pablo Longoria avait annoncé les plans de l’OM pour la suite du mercato hivernal. Un joueur offensif est donc encore recherché. Et si c’était Alberto Moleiro ? Telle est en tout cas la piste révélée ce mardi en Espagne. A l’OM, on serait sur les traces de la nouvelle sensation du football espagnol, aujourd’hui à Las Palmas.

Alberto Moleiro🇪🇸🇨🇺 - 2003 - Milieu offensif - UD Las Palmas🇪🇸Numéro: 10#LasPalmas pic.twitter.com/T8PnCmUUfj — Garyncha (@Garyncha89) January 2, 2023

Une technique affolante

Evoluant en deuxième division espagnole avec Las Palmas, Alberto Moleiro n’est pas forcément connu du grand public. Mais les plus grands clubs européens, l’OM y compris donc, seraient déjà à l’affût. Et pour cause… Moleiro a tout d’un futur grand. Déjà comparé à Pedri, lui aussi révélé à Las Palmas, le joueur de 19 ans fait preuve d’une énorme qualité technique si l’on regarde ses highlights avec le club des Canaries.

Alberto Moleiro - Las Palmas #TeamOM pic.twitter.com/fdlerzWVop — Igor (@EDM13_) January 17, 2023

Frappes, passes… Moleiro impressionne

Mais ce n’est pas tout. En effet, Alberto Moleiro dispose également d’une très bonne qualité de frappe, mais aussi de passe. Un talent qui pourrait alors faire le plus grand bien à l’OM et qui ferait vibrer le Vélodrome. A voir maintenant si Pablo Longoria pourrait devancer la concurrence alors qu’un intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid est évoqué.