Un dîner enflamme le mercato, le PSG est fixé pour cette star

Thomas Bourseau

Et si Mohamed Salah réalisait le rêve de QSI en s’engageant en faveur du PSG ? Une rencontre aurait eu lieu entre le joueur de Liverpool et le président Nasser Al-Khelaïfi, qui n’aurait été qu’amicale alors que les rumeurs fusent sur le mercato à ce sujet.

Nasser Al-Khelaïfi pourrait-il mener à bien une énorme opération. Par le biais de l’enregistrement d’un épisode de The Transfer Window Podcast , le journaliste Duncan Castles affirmait il y a désormais plusieurs mois que les propriétaires qataris du PSG rêvaient de mettre la main sur Mohamed Salah.

Un dîner entre Salah et Al-Khelaïfi affole la toile

Et alors qu’il a prolongé son contrat à Liverpool en juillet dernier jusqu’en juin 2025, Mohamed Salah (30 ans) a été aperçu dans un restaurant avec Nasser Al-Khelaïfi le 10 janvier dernier soit en plein mercato hivernal. Simple coïncidence ou potentielle recrue pour le PSG ? La Gazzetta dello Sport a confié ces dernières heures que Salah serait le grand rêve du Paris Saint-Germain pour combler le vide laissé par l’imminent départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton.

Une photo du président du PSG met le feu au mercato https://t.co/Tb8a3uyk5K pic.twitter.com/JpJ2V6jvbJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Une rencontre simplement amicale entre Salah et Al-Khelaïfi à Londres