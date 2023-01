Insultes : Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du PSG accusé par un adversaire

Axel Cornic

Cristian Romero, défenseur de Tottenham et de la sélection argentine, est revenu sur l’un des épisodes qui a marqué la dernière finale de la Coupe du monde. Juste après le but de Lionel Messi en prolongation, il a laissé exploser sa joie juste en face de son adversaire Kylian Mbappé, avec un cliché qui a rapidement fait le tour de la planète.

Il faudra attendre un peu avant de voir les joueurs argentins et français passer leurs vacances ensemble. La finale du dernier Mondial a laissé des traces sans parler de ce qui s’est passé après, avec les célébrations polémiques d’Emiliano Martinez, qui n’a pas manqué une occasion de tacler Kylian Mbappé.

Le Qatar menace de s’en aller, il supplie le PSG https://t.co/CoPzOCSe4z pic.twitter.com/5nBBZFcaVH — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« J’ai fêté le but de Leo devant son visage »

Un autre Argentin s’est fait remarquer face à la star du PSG. En pleine rencontre, Cristian Romero a en effet célébré le troisième but de son équipe en se retournant vers Kylian Mbappé, laissant libre cours à sa joie. Dans un entretien accordé à Dsports , il a expliqué les raisons de cette réaction. « J'ai crié face à Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Mbappé) l'a très mal traité » a expliqué le défenseur central, au micro de la radio argentine. « Donc, j’ai fêté le but de Leo (Messi) devant son visage ».

« J'ai toujours voulu affronter la France en finale, car ils étaient champions du monde »