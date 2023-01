Après Mbappé, Macron veut s’occuper de Le Graët

Axel Cornic

L’Elysée a souvent eu un lien particulier avec le football et Emmanuel Macron semble vouloir perpétuer cette tradition. Le président de la République serait en effet derrière des gros évènements du ballon rond, avec notamment un rôle important dans la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Désormais, Noël Le Graët semble être le prochain sur sa liste.

Le tremblement de terre à la Fédération française de football est au centre des débats, avec Noël Le Graët qui pourrait voir sa situation se fragiliser encore plus après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris. Le dirigeant breton serait vraisemblablement soupçonné d’harcèlement sexuel et moral et la justice n’est pas la seule à s'en soucier...

«Mbappé a fait sauter Le Graët» https://t.co/IuJibtDWqY pic.twitter.com/LDp7Th4Fey — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« Macron est à la manœuvre pour faire éjecter Le Graët, il pousse derrière »

Lors de l’ After Foot de ce mercredi, Daniel Riolo a révélé que le président Emmanuel Macron voudrait écarter Le Graët, rappelant notamment son rôle dans la prolongation de Mbappé au PSG. « Macron a conseillé à Mbappé de rester au PSG, il est à la manœuvre pour faire éjecter Le Graët, il pousse derrière » a-t-il déclaré, au micro de RMC Sport .

L’Elysée s’est peu à peu éloigné de Le Graët