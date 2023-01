Scandale FFF : Coup de tonnerre pour l'avenir de Le Graët

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Écarté de la présidence de la FFF, Noël Le Graët reste tout de même accroché à son statut. Alors qu’une réunion se tiendra ce jeudi au Comex (en visio), le dirigeant breton n’aurait toujours pas prévu de démissionner. Le comité aurait prévu d’attendre le rapport du ministère des Sports.

Voilà près de deux semaines que Noël Le Graët est dans la tourmente. Après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, le dirigeant breton a vu sa situation se dégrader à vitesse grand V. Proche de Noël Le Graët, Sonia Souid, une agente de joueurs, lui a reproché des comportements déplacés. Mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football, Le Graët sent forcément que la fin de son règne arrive, lui qui va sur ses 82 ans.

«Il faut que le président prenne ses responsabilités»

Ce jeudi, une nouvelle réunion se tiendra au Comex. Eric Borghini, membre du comité et président de la Ligue Méditerranée, reste tout de même lucide et ne croit pas à un départ de Noël Le Graët. « Il faut que le président prenne ses responsabilités. Mais, très honnêtement, je ne crois pas qu'il soit prêt à démissionner. Pour Noël, ce serait un aveu. Et il ne veut sans doute pas céder à la pression, politique, médiatique et judiciaire », lançait-il mercredi dans les colonnes du journal L’Équipe .

Sarkozy aux ordres du Qatar, il s'est plié en quatre https://t.co/Cvcsk8tgb1 pic.twitter.com/4gLqtg4Mrr — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Le Graët ne devrait pas démissionner ce jeudi

A en croire les informations du quotidien français, il est très peu probable que Noël Le Graët décide de démissionner lors de cette réunion prévue en visio. L’ancien président de l’EA Guingamp est forcément conscient des accusations dont il fait l’objet mais il continue de nier en bloc. Au sein du Comex, tout le monde sait qu’il est impossible de le pousser à la démission, on compte donc attendre le verdict du ministère des Sports qui réalise un audit interne depuis plusieurs semaines. Le résultat est attendu à la fin du mois et l’avenir de Noël Le Graët pourrait en dépendre.