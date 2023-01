Équipe de France : Il a pleuré au Qatar à cause de Mbappé

Amadou Diawara

Lors de la finale de la Coupe du Monde, Gonzalo Montiel est passé par tous les états. Fautif sur le penalty inscrit par Kylian Mbappé à la fin des prolongations, le défenseur de l'Argentine s'est ensuite mué en héros lors de la séance des tirs au but. Interrogé sur la finale entre la France et l'Albiceleste, Gonzalo Montiel a reconnu qu'il avait fini en larmes à cause de son erreur.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, la France est passée tout près d'être sacrée une deuxième fois d'affilée. Toutefois, les Bleus de Didier Deschamps se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs-au-but face à l' Albiceleste . Gonzalo Montiel inscrivant le coup de pied de réparation victorieux.

«Lionel Scaloni m'a vu pleurer, en colère»

Avant de devenir le héros de l'Argentine, Gonzalo Montiel a cru qu'il avait condamné son équipe. Alors que l' Albiceleste menait 3-2, le coéquipier de Lionel Messi a offert un penalty à Kylian Mbappé dans les derniers instants des prolongations. Et le numéro 10 de l'équipe de France n'a pas tremblé face à Emiliano Martinez, envoyant la France et l'Argentine aux tirs-au-but. Lors d'un entretien publié sur la chaine Twitch de l'AFA - sa fédération - Gonzalo Montiel a avoué qu'il avait fini en larmes à cause de son erreur et du penalty transformé par Kylian Mbappé.

Montiel a pleuré à cause d'un penalty de Mbappé