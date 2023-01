Blessure pour Mbappé, le scénario qui fait flipper

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Avec ses 56 réalisations en autant d’apparitions avec le PSG et l’équipe de France en 2022, Kylian Mbappé a été incontournable et a profité de la Coupe du monde pour assouvir sa suprématie chez les Bleus. Néanmoins, il existe un scénario catastrophe selon Rolland Courbis qui pourrait desservir les deux parties.

Kylian Mbappé a été intenable au cours de l’année 2022 qui a été synonyme de montagnes russes pour lui. Après une énième désillusion en Ligue des champions avec le PSG, Mbappé a signé un nouveau contrat XXL avec le Paris Saint-Germain le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2025 alors qu’il semblait destiné au Real Madrid. En parallèle, Mbappé a été à deux doigts d’une nouvelle fois placer l’équipe de France sur le toit du monde lors du Mondial au Qatar à l’automne dernier.

Mbappé, meilleur buteur européen de l’année 2022

Au fil de l’année civile de 2022, Kylian Mbappé a inscrit 56 buts en autant de rencontres avec le PSG et l’équipe de France, ce qui fait de lui le meilleur buteur européen de l’année. Pour ce qui est des passes décisives, le numéro 7 du PSG échoue au pied du podium derrière Neymar, Kevin de Bruyne et Lionel Messi avec « seulement » 21 passes.

Kylian Mbappé va faire perdre 200M€ au Qatar https://t.co/LeSo50JnK9 pic.twitter.com/IBkc3cDjXZ — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

«Prions pour que Mbappé ne se blesse pas. (…) Sans Mbappé, ce n’est pas la même chose»