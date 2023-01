Le clan Mbappé s’offre un dilemme complètement inattendu

La rédaction

Plus d’un mois après la finale de la Coupe du Monde 2022 avec un dénouement tragique pour l’équipe de France, Wilfrid Mbappé, père de la star des Bleus et du PSG, Kylian, s’est exprimé concernant cette compétition. Né au Cameroun, le consultant de la chaîne africaine NW Sport avait son cœur qui balançait. Avec tout de même un léger avantage pour la France.

Son fils sur le terrain à faire des merveilles et marquer huit buts en Coupe du Monde dont trois en finale ? Ou le pays dans lequel il est né ? Ce dilemme, Wilfrid Mbappé l’a eu et, interrogé là-dessus, y a répondu.

«Quand le Cameroun bat le Brésil, c’est presque aussi puissant»

Interrogé par L’Équipe sur son nouveau rôle en tant que consultant pour la chaîne togolaise New World Sport , Wilfrid Mbappé, père de Kylian déclare que le Cameroun était son coup de cœur : « Le Cameroun est plutôt une partie de moi. C'est pour ça que je disais souvent "on" en parlant de cette sélection. Quand je les vois, je me vois un peu à travers eux. Je suis né là-bas, même si ma partie française est très importante. Quand le Cameroun bat le Brésil, c'est presque aussi puissant que lorsque l'équipe de France bat le Danemark. »

«Avec Kylian, je suis un peu sur le terrain»