Mbappé, Messi et Neymar lui ont servi de «leçon» 

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino effectuait un retour aux sources à l’hiver 2021 en débarquant sur le banc de touche du PSG. Cependant, le temps ne lui a pas donné raison. Pour autant, l’Argentin a appris de cette expérience avec la MSN et refuserait de commettre certaines erreurs pour la suite.

Pendant un peu plus de cinq saisons, Mauricio Pochettino a fait de Tottenham le club qu’il est dans le football anglais aujourd’hui, à savoir un habitué de la Ligue des champions et du top 4. Cependant, et alors que les Spurs sortaient tout juste d’une finale de C1 en 2019, Pochettino était remercié à l’automne suivant en raison de résultats poussifs. Après un peu plus d’un an de repos, le technicien argentin prenait la décision de s’asseoir sur le banc de touche du PSG début janvier 2021.

Pochettino s’est raté sur la durée au PSG

Une expérience qui ne s’est pas avérée être aussi réussie que du côté de Tottenham. Mauricio Pochettino était attendu au tournant par la direction et les supporters en constante quête de résultats et son bilan n’a pas été flatteur. Ayant eu dans un premier temps Kylian Mbappé et Neymar sous sa houlette ainsi que Lionel Messi à compter de l’été 2021, Pochettino n’a pas fait mieux qu’un 1/8ème de finale de Ligue des champions la saison passée ainsi qu’un titre de champion de France après avoir échoué en Coupe de France. Résultat, le PSG l’a remercié et remplacé par Christophe Galtier.

«Grand leader» du PSG, il peut claquer la porte https://t.co/d7aoN5zULA pic.twitter.com/tlcjmol9Lx — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Après avoir eu affaire à des superstars comme Neymar, Messi, Mbappé, il veut aller au bon endroit»