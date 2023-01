PSG : Dégoûté par ce transfert, il peut claquer la porte

La rédaction

C’est en très bonne voie, Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan, a de grandes chances de s’engager au PSG l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il arriverait libre. Du sang neuf dans une défense qui en avait besoin avec les moins bonnes performances de Marquinhos et Ramos et la blessure de Kimpembe. Ce dernier ne sait d'ailleurs toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Presnel Kimpembe, l’international français, n’a plus foulé les pelouses depuis le 13 novembre 2022. D’abord appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde, il avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Et cette longue période sans jouer le fait réfléchir sur son avenir.

Une prolongation qui dure

En contrat jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe discuterait avec son club pour une éventuelle prolongation. Les premières rumeurs datent de fin octobre dernier et rien n’a avancé pour le moment. Et l'éventuelle arrivée de Milan Skriniar ne devrait pas le convaincre à poursuivre l'aventure.

Un départ cet été ?