«On n’en dort pas», il lâche ses vérités après la finale perdue de Coupe du monde

Le 18 décembre dernier, l'Equipe de France s'inclinait en finale de la Coupe du monde après un match légendaire face à l'Argentine. Si Youssouf Fofana confie avoir digéré cette défaite, le milieu de terrain monégasque explique que les heures qui ont suivi cette désillusion étaient particulièrement compliquées à gérer dans son cas.

Inexistante pendant quasiment 70 minutes, l'Equipe de France s'était révoltée en fin de match, portée par un immense Kylian Mbappé. Malgré un triplé de l'attaquant du PSG, les hommes de Didier Deschamps s'étaient inclinés à l'issue d'une cruelle séance de tirs au but face à l'Argentine. Youssouf Fofana est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière.

«On est obligé de digérer»

Invité de l'émission « Quelle époque ! » de France 2 ce samedi soir, Youssouf Fofana s'est confié sur la défaite en finale de la Coupe du monde : «Est-ce que j’ai digéré ? Oui forcément, parce qu’il y a le travail. On est obligé de digérer, il faut passer à autre chose maintenant. Passer à autre chose dans le sens où on est tourné vers l’avenir maintenant. On sait ce qu’on vaut et on veut plus », a expliqué le milieu de terrain monégasque.

«Forcément, la nuit, on n’en dort pas»