«Certains n’étaient pas hypés», la terrible confidence sur l’équipe de France après le Qatar

Finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar avec l'Equipe de France, Youssouf Fofana est revenu sur cette compétition lors de l'émission «Quelle époque !» de France 2. Le milieu de terrain explique notamment que certains Bleus n'avaient pas le cœur à célébrer face aux milliers de supporters présents sur la Place de la Concorde pour les féliciter de leur parcours.

À 24 ans, Youssouf Fofana disputait sa première Coupe du monde avec l'équipe de France cet hiver au Qatar. Evidemment, la défaite en finale face à l'Argentine a été difficile à digérer pour le Monégasque et ce dernier a fait une révélation sur le moral du groupe à son retour en France.

«On n’avait rien à présenter»

Pour leur retour en France, les hommes de Didier Deschamps ont été acclamés par des milliers de supporters présents à la Place de la Concorde. Toutefois, Youssouf Fofana a évoqué la réticence de certains joueurs pour cet événements. « Est-ce qu’on s’est dit qu’on ne devait pas aller à la Condorde ? On n’a pas dit non, mais certains n’étaient pas hypés par l’idée. On n’avait rien à présenter », a-t-il confié sur le plateau de « Quelle époque ! ».

Une célébration amère

Evidemment, Youssouf Fofana et ses coéquipiers auraient préféré présenter le trophée de la Coupe du monde aux supporters. Face à la foule, certains joueurs français ne sont pas parvenus à cacher leur déception, notamment Kylian Mbappé, dont le visage était fermé.