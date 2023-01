«Impossible de perdre cette finale» : c'était perdu d'avance pour l'équipe de France

Arthur Montagne

Un peu plus d'un mois après la victoire en finale de la Coupe du monde, Leandro Paredes lâche quelques anecdotes au sujet de l'Argentine. L'ancien milieu de terrain du PSG révèle par exemple que la veille de la finale, il a rapidement compris que rien ne pourrait arriver à l'Albiceleste face à l'équipe de France le 18 décembre dernier.

Cela désormais un mois que l'Argentine a décroché sa troisième étoile en battant l'équipe de France en finale après un match incroyable. Mais à en croire Leandro Paredes, les Bleus n'avaient aucune chance face aux Argentins, remontés comme jamais.

L'anecdote de Paredes

« Il y a une très bonne et très belle anecdote de cette nuit-là, s’est remémoré le milieu de la Juventus Turin. Nous faisions presque toujours la même chose: après le dîner, nous nous retrouvions pour jouer aux cartes, puis nous allions nous coucher vers 1 heure du matin » a confié l’ancien joueur du PSG à la chaîne de télévision argentine TyC Sports .

«Nous savions qu'il était impossible pour nous de perdre cette finale»