«Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres», nouveau dérapage de Le Graët dénoncé

Déjà mis en retrait de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët est toujours accusé de harcèlement sexuel et moral. Après Florence Hardouin, l’ancienne directrice générale de la fédération, Aline Riera a fait état de comportements et paroles déplacés du dirigeant breton à l’encontre de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine.

La situation de Noël Le Graët continue de s’aggraver. Il y a quelques semaines, le dirigeant breton faisait la polémique en lâchant des propos plus qu’étranges au sujet de Zinédine Zidane. « Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne », avait lancé Le Graët.

Le Graët dans la tourmente

Dans la foulée, Zizou a reçu une vague de soutiens énorme. Et Noël Le Graët s’est retrouvé, dans le même temps, accusé de harcèlement sexuel et moral. L’agente Sonia Souid a fait plusieurs déclarations chocs, tout comme Florence Hardouin, l’ancienne directrice générale de la FFF. Déjà mis en retrait de son poste de président, Noël Le Graët ne veut pas démissionner mais sa situation se complique de plus en plus.

«Une répétition de mots déplacés»