Zidane - PSG : C’est confirmé, il peut venir

Axel Cornic

Toujours sans club, Zinédine Zidane souhaite reprendre du service après plus d’un an et demi d’activité. Ce ne sera pas l’équipe de France, mais plusieurs pistes sont évoquées comme celles menant à la Juventus ou au Real Madrid. Mais le Paris Saint-Germain ne serait pas en reste, puisque Zidane semble bel et bien prendre en considération cette option.

Tout le monde le voyait reprendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde, mais Didier Deschamps a coupé l’herbe sous le pied de Zinédine Zidane, en prolongeant jusqu’en 2026. Désormais, l’ancien du Real Madrid doit trouver une autre solution pour retrouver un poste d’entraineur.

Le Bayern Munich avec la Juventus et le Real Madrid

Son nom a notamment été lié à des sélections, comme celle du Brésil, mais c’est bien vers un retour un club que semble se diriger Zidane. D’après les informations de RMC Sport , il aurait actuellement quatre options et on retrouve logiquement la Juventus ainsi que le Real Madrid, mais également le Bayern Munich.

Le PSG intéresse Zidane