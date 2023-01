Zidane refuse le PSG pour deux raisons

Thibault Morlain

Mauricio Pochettino remercié, le PSG était donc à la recherche d’un nouvel entraîneur pour cette saison. Si Christophe Galtier a fini par être nommé, il était annoncé que le Qatar avait une autre priorité et pas des moindres : Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou était vivement courtisé à Paris, mais il a préféré dire non. Pour quelles raisons ? Révélations.

L’avenir de Zinedine Zidane est à nouveau l’un des gros sujets du mercato. En effet, Zizou a vu son rêve s’envoler avec la prolongation de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France jusqu’en 2026. Où va alors rebondir l’ancien du Real Madrid ? Les rumeurs sont déjà nombreuses et très rapidement, Zidane a été associé au PSG. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Il y a quelques mois, alors que le club de la capitale se séparait de Mauricio Pochettino et recherchait un nouveau technicien, Zinedine Zidane était annoncé comme la priorité du Qatar. C’est Christophe Galtier qui a finalement été nommé entraîneur du PSG. Et pour cause, le champion du monde 1998 aurait tout simplement décliné la proposition des Parisiens.

Le PSG a raté un transfert mystérieux https://t.co/Gt5bZcUbDW pic.twitter.com/K5CPihK81r — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

L’équipe de France plutôt que le PSG pour Zidane

Comme le confirme The Athletic , Zinedine Zidane a recalé a plusieurs reprises le PSG dont lors du dernier mercato estival. Et l’ancien du Real Madrid avait d’ailleurs ses raisons de recaler le club de la capitale. La première ? Selon le média britannique, il n’avait alors qu’un seul objectif en tête : le banc de l’équipe de France. Si Zidane a dit non au PSG, c’était donc pour attendre les Bleus. Malheureusement, ce rêve a volé en éclats suite à la prolongation de Didier Deschamps.

Ne pas trahir Marseille