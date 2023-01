Zidane prépare du lourd pour son retour

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane sait qu'il ne peut pas prendre la succession de Didier Deschamps pour le moment. Dans ces conditions, le Ballon d'Or 98 privilégierait actuellement trois destinations pour son avenir : l'OM, le Real Madrid et la Juventus.

Alors qu'il a fait ses adieux au Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane n'a pas encore réussi à se trouver un nouveau point de chute. Conscient de la situation de Didier Deschamps, qui était en fin de contrat le 31 décembre avec la FFF, le Ballon d'Or 98 s'est positionné pour prendre sa succession après la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, Noël Le Graët a finalement décidé de prolonger le sélectionneur des Bleus jusqu'en juillet 2026, soit après le prochain Mondial.

Zinedine Zidane est prêt à revenir au Real Madrid si...

Contraint d'oublier l'équipe de France pendant quelques années, Zinedine Zidane sait déjà comment rebondir. Selon les informations de The Athletic , le technicien français aurait trois pistes préférentielles pour son avenir : l'OM, le Real Madrid et la Juventus.

Zinedine Zidane est ouvert à un départ à la Juventus